Roman Abramovitch laisse Chelsea pour éviter le clash

La guerre en Ukraine a eu raison de Roman Abramovitch. Le propriétaire de Chelsea, dont la position était fragilisée par sa proximité avec Vladimir Poutine, a annoncé se mettre en retrait du club.

Depuis son arrivée en 2003, Chelsea était un club d'une autre dimension. Roman Abramovitch a façonné le club londonien pour en faire un grand d'Angleterre puis un grand d'Europe. C'est donc une page d'histoire qui se tourne puisque le boss des Blues laisse son fauteuil vide ce samedi soir. Depuis le début de l'intervention russe en Ukraine, il avait été contesté en Angleterre où certains élus ont tout simplement que l'ensemble de ses avoirs soit saisi. Fidèle ami et confident de Vladimir Poutine, le président de Chelsea n'était plus en odeur de sainteté et sa position était devenue intenable, l'hypothèse même d'une vente ayant été évoquée.

Le président de Chelsea a finalement décidé de prendre du recul avec son club, et à la veille de la finale de la Carabao Cup contre Liverpool, à Wembley, Roman Abramovitch, il a annoncé qu'il confiait à des intérêts non-russes la gestion exécutive des Blues, ce qui évite évidemment le pire.

Official statement by Roman Abramovich 🔵⤵️ #CFC



“I am today giving trustees of Chelsea’s charitable Foundation the stewardship and care of Chelsea FC.

I believe that currently they are in the best position to look after the interests of the Club, players, staff, and fans”. pic.twitter.com/hrMsGrxaBz