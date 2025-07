Rashford privé du Barça, la punition de Man United

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Toujours absent des plans de Ruben Amorim à Manchester United, Marcus Rashford ne devrait pas s’éterniser chez les Red Devils. L’attaquant anglais rêve de signer au FC Barcelone. Un départ inacceptable pour l’ancien Mancunien Teddy Sheringham.

C’est sans doute terminé entre Manchester United et Marcus Rashford. Suite à son retour de prêt en provenance d’Aston Villa, l’attaquant de 27 ans constate que sa situation n’a pas changé. Le manager des Red Devils Ruben Amorim ne compte pas le réintégrer pour la saison prochaine. L'international anglais faisait partie des joueurs convoqués une semaine après le groupe pour la reprise de l'entraînement. Pas de quoi vexer Marcus Rashford qui ne cache pas son souhait de rejoindre le FC Barcelone.

Rashford ne mérite pas le Barça

L’indésirable de Manchester United, dont le manque d’implication a parfois posé problème, a par exemple commencé à ses suivre des joueurs blaugrana sur les réseaux sociaux. Son comportement déplaît à Ruben Amorim, mais aussi à Teddy Sheringham qui le priverait bien d’un départ au Barça. « Si l'on juge où en est Marcus Rashford en tant que joueur professionnel, on s'efforce, en tant que jeune joueur, d'atteindre le sommet et de jouer pour des clubs comme Manchester United, et une fois arrivé, on savoure, s’est étonné l’ancien Mancunien contacté par Sky Bet. On ne renonce pas à tout et on ne dit pas qu'on veut partir. »

Pressing payant, Rashford fait craquer le Barça https://t.co/K4cMGpFCUX — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2025

« Je trouve cet épisode très démoralisant, comparé à la façon dont j'étais à l'époque et à tous mes efforts pour obtenir le privilège de jouer pour un club aussi important. Entendre quelqu'un parler comme il le fait, dire qu'il veut partir, et je n'ai pas apprécié que Pierre-Emerick Aubameyang fasse ça à Arsenal, j'ai trouvé ça démoralisant, et j'espère que Rashford n'obtiendra pas le transfert qu'il désire tant. De mon point de vue, passer de Manchester United à Barcelone, c'est une promotion qu'il n'a pas méritée », a tranché Teddy Sheringham, déçu de la trajectoire de Marcus Rashford au sein de son club formateur.