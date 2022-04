Rangnick cumule les jobs et dit oui à l’Autriche

Entraîneur par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick va devenir sélectionneur de l’Autriche à compter de la fin de la saison.

L’actuel entraîneur de Manchester United va en effet devenir le sélectionneur de l’Autriche jusqu’en juin 2024 et cela à partir du mois de juin. En revanche, Ralf Rangnick ne va pas définitivement quitter Manchester United puisqu’en plus d’être le sélectionneur de l’Autriche, l’actuel entraîneur par intérim des Red Devils va rester à Manchester United dans un rôle de consultant. Une situation assez inédite mais qui a été acceptée par toutes les parties, selon les informations livrées ce vendredi par Sky Sports.

