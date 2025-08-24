PSG ‍: Man United abandonne Gianluigi Donnarumma

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

Tout comme son ennemi citizen, Manchester United est à la recherche d’un gardien de but sur cette fin de mercato estival. Les Red Devils avaient tout comme son voisin coché Gianluigi Donnarumma dans leur liste. Mais la formation de Ruben Amorim a déjà d’autres plans en tête.

C’est le dernier gros dossier de ce mercato 2025, Gianluigi Donnarumma doit encore quitter le Paris Saint-Germain alors qu’il ne reste qu’une semaine sur la fenêtre du marché estival. Le portier italien est courtisé par de nombreux clubs européens, notamment en Angleterre. Le club de la capitale française a fixé son prix et il est désormais la priorité de Manchester City. Un dossier qu’a longtemps suivi Manchester United. Mais les Red Devils ont jeté leur dévolu sur une autre piste moins coûteuse. Il faut dorénavant se tourner en Belgique pour trouver le nouveau portier de la formation de Ruben Amorim.

United ferme le dossier Gianluigi Donnarumma

Fabrizio Romano dévoile que Manchester United cible le gardien de but du Royal Antwerp, Senne Lammens. Le portier belge de 23 ans a été sorti du onze de la formation d’Anvers. Les pourparlers avancent selon le journaliste italien. Le joueur a trouvé un accord avec les Red Devils. La formation de Premier League doit à présent discuter avec le club belge sur le montant du transfert. Une somme qui pourrait tourner autour des 20 millions d’euros. « L'accord avec le joueur est conclu. Négociations entre les clubs : elles ont débuté à 17 millions d'euros, plus 3 millions d'euros en bonus, pour atteindre un montant total de 20 millions d'euros. À présent, Anvers demande près de 25 millions d'euros pour Lammens, donc les négociations se poursuivent sur le montant du transfert, les chiffres et les détails de l'accord », explique Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Cet accord ferme dorénavant la piste Gianluigi Donnarumma du côté des Red Devils. Cela laisse le champ libre à Manchester City pour négocier avec le Paris Saint-Germain.