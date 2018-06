Pour côtoyer l’insupportable Cristiano Ronaldo, Evra a des conseils

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Dans un entretien accordé à ITV Sport, Patrice Evra a raconté de drôles d’anecdotes sur Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier à Manchester United.

« J’ai un conseil à vous donner : si Cristiano vous invite à déjeuner chez lui, il faut dire non », a prévenu le latéral gauche de West Ham, qui ne connaissait pas encore l’hygiène de vie du Portugais. « Un jour, il m’a dit : "Patrice, viens à la maison après l’entraînement". Sur la table, il n’y avait que de la salade, du blanc de poulet sec et de l’eau, a raconté le Français. Je pensais qu'il y aurait de la viande ensuite... Mais il n'y en avait pas. »

CR7 ne s’arrête jamais

Et ce n’était pas la dernière surprise d’Evra. « Quand il a fini de manger, il s’est levé et s’est mis à jouer avec un ballon, à faire des jongles, a poursuivi l’ancien Marseillais. Et il m’a dit: "Allons faire un petit jeu à deux touches de balle." Je lui ai répondu quelque chose dans le genre : "Est-ce que je peux finir de manger ?" » C’était mal connaître la future star du Real Madrid.

« Mais il n’a pas lâché : "Non, non, allons faire ce jeu." On a commencé à jouer et après, il a voulu aller à la piscine pour nager, a-t-il confié. Je me disais: "Ok, après le jacuzzi et le sauna, j’arrête." Je lui ai lancé : "Cristiano, pourquoi on est là ? Pour préparer un match de demain ou juste pour déjeuner ?" C’est pour ça que je recommanderais à toute personne qu’il invite chez lui de ne pas y aller. Ce mec est une machine qui ne veut jamais s’arrêter de s’entraîner. »

Battre Ronaldo, terrible erreur...

D’où le deuxième conseil d’Evra, qui sait qu’il vaut mieux éviter de battre CR7, notamment au ping-pong. « Rio Ferdinand l’a battu et on a tous crié pour le chambrer, ce qui a beaucoup énervé Cristiano, s’est souvenu le Hammer. Il a envoyé son cousin acheter une table de ping-pong, il s’est entraîné chez lui pendant deux semaines et il est revenu battre Rio devant tout le monde. C’est ça, Cristiano Ronaldo. Sa motivation à tout gagner ne m’étonne pas. » C’est peut-être ça, le vrai secret du quintuple Ballon d’Or.