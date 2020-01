Polémique : Klopp n’entrainera pas Liverpool en Coupe !

Dans : Premier League.

Champion d’Europe en titre, champion du monde des clubs, leader de la Premier League, Liverpool est l’équipe la plus forte à l’heure actuelle dans le monde du football.

Cela a aussi des retombées négatives, notamment sur son calendrier. Les matchs s’empilent et cela a déjà provoqué une situation incroyable cet hiver, avec deux matchs disputés par Liverpool en 24 heures sur deux continents différents, les Reds étant sollicités par le championnat du monde des clubs et la Coupe de la Ligue quasiment dans le même temps. Cette fois-ci, après le match nul de son équipe « bis » en Coupe d’Angleterre face à Shrewsbury, Liverpool s’est vu proposer, comme le veut le règlement, un « replay » le mois prochain. A une date au début du mois de février où la Premier League anglaise a demandé à ses clubs de laisser ses joueurs au repos, sachant que la période de Noël correspond à un calendrier chargé, et que la trêve n’a donc pas eu lieu. Une demande que Jurgen Klopp a décidé de respecter, malgré le match.

« Nous avons reçu un courrier de la Premier League nous demandant de respecter ce break, et de ne pas organiser de matchs amicaux ou de rencontres officielles. Nous allons respecter cela. Donc les joueurs ne seront pas là, et ce sont les jeunes qui joueront. Est-ce que je serai là ? Non, Neil Critchley sera en charge de l’équipe. Les joueurs ne viendront pas à l’entrainement, c’est la demande de la Premier League, je peux vous montrer le courrier si vous voulez », a balancé l’entraineur allemand, qui sait que la Coupe d’Angleterre compte beaucoup aux yeux des Anglais, mais doit faire aussi des choix en vue de la suite de la saison.