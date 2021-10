Pogba et Solskjaer, divorce brutal à Manchester United

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Expulsé dimanche lors du naufrage de Manchester United contre Liverpool à Old Trafford, Paul Pogba aurait volontairement snobé son entraîneur avec qui la relation serait désastreuse. Une version que Paul Pogba dément.

Paul Pogba se souviendra longtemps du match entre Manchester United et Liverpool de dimanche dernier. Déjà remplaçant en Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame quelques jours avant en Ligue des champions, le milieu de terrain français a appris qu’il débuterait sur la touche face aux Reds. Mais à la pause, alors que son équipe était déjà menée 0-4, Ole Gunnar Solskjaer a décidé de faire entrer en jeu Paul Pogba, histoire de tenter de relancer la machine. Mais 15 minutes plus tard, le joueur tricolore infligeait un tacle monstrueux à Naby Keita et était le plus logiquement du monde expulsé, abandonnant ses coéquipiers dans une fâcheuse posture. Et selon le Sun, si Paul Pogba s’est excusé auprès de l’équipe pour avoir commis cette faute, il a refusé de parler à Ole Gunnar Solskjaer, le champion du monde estimant que ce dernier n’était plus à la hauteur de sa fonction de manager de Manchester United. Et cette attitude dans le vestiaire d’Old Trafford s’est concrétisée rapidement, puisque le joueur aurait demandé à Mino Raiola, son agent de stopper immédiatement les discussions avec les dirigeants de Manchester United. Une décision qui intervient au moment où la presse espagnole envoie Paul Pogba au Real Madrid.

Big lies to make headlines pic.twitter.com/VBQiBxSuNO — Paul Pogba (@paulpogba) October 27, 2021

Pogba menace l'avenir de Solskjaer à Manchester United

Selon le tabloïd anglais ce divorce entre Pogba et Solskjaer pourrait coûter cher au manager de Manchester United, même si ce dernier s’est vu donner une dernière chance de redresser la barre le week-end prochain contre Tottenham. Le Sun rappelle en effet que José Mourinho a commencé à avoir des soucis du côté des Red Devils lorsqu’il s’est coupé du vestiaire, et notamment de Paul Pogba. De quoi relancer toutes les supputations à la fois sur l'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United et bien évidemment celui de Paul Pogba à Manchester United, les deux hommes n'étant visiblement plus du tout sur la même longueur d'onde. Cependant, via les réseaux sociaux, Paul Pogba a rapidement fait savoir que tout cela était faux, le joueur français qualifiant l'information du Sun de fake news. La suite dira qui avait raison...ou tort.