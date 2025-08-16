PL ‍: Un supporter décède lors de Brighton-Fulham

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Dans un long communiqué publié ce samedi sur son site officiel, le club de Brighton a annoncé une terrible nouvelle avec le décès d’un homme de 72 ans dans les tribunes de Falmer Stadium à l’issue du match contre Fulham.

« Ce fut une fin de match incroyablement triste cet après-midi, et nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis du monsieur qui a perdu la vie. Si la personne concernée est notre principale préoccupation, nous sommes également conscients de la détresse émotionnelle et angoissante qu'elle a causée au personnel et aux supporters à proximité. Dans les prochains jours, nous veillerons à ce que les personnes concernées reçoivent le soutien nécessaire » a notamment déclaré le vice-président du club, Paul Barber, avant de conclure.

« Les ambulanciers du service d'ambulance de la côte sud-est, l'ambulance Saint-Jean, la police du Sussex, le médecin de foule du club et nos stewards ont travaillé ensemble pour garantir que la personne reçoive les meilleurs soins possibles, y compris une réanimation cardio-pulmonaire prolongée et une défibrillation sur les lieux. Notre équipe de sécurité, avec le soutien de la police du Sussex et de la Premier League, a envisagé d'arrêter le match, mais comme la majorité des supporters et les deux groupes de joueurs n'étaient pas au courant à ce moment-là, la décision a été prise de ne pas le faire » détaille le dirigeant de Brighton.