PL : Un cas positif au Covid19 à Tottenham

Les Spurs ont annoncé ce mercredi qu'un cas positif avait été détecté lors des derniers tests faits au centre d'entraînement.

Quelques minutes après l’annonce par le Premier League qu’un test positif était revenu lors des contrôles réalisés sur l’ensemble des joueurs et des staffs anglais, le club de Tottenham a précisé que c’est au sein de son centre d’entraînement que ce contrôle positif avait été fait, sans évidemment en dire plus sur l'identité du joueur ou du membre du staff concerné, secret médical oblige. 1197 tests ont été réalisés par la Premier League jusqu'au 2 mai, et un seul cas positif a été détecté. La personne concernée, asymptomatique, devra se mettre à l'isolement pendant 7 jours a précisé le club londonien.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre