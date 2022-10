14e journée de Premier League

Newcastle bat Aston Villa : 4 à 0

Tottenham bat Bournemouth : 3 à 2 (Les Spurs étaient menés 2-0 à la 57e)

Brighton bat Chelsea : 4 à 1

Brentford et Wolverhampton : 1 à 1

Crystal Palace bat Southampton : 1 à 0

Classement de Premier League

1e. Manchester City 29 pts (-1m)

2e. Arsenal 28 pts (-2m)

3e. Tottenham 26 pts

4e. Newcastle 24 pts

HE'S THE REASON! 🎶



COME ON YOU SPURS 👏 pic.twitter.com/Fv6v3xZCtp