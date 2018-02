PL : Rothen révèle pourquoi Evra c'est ET l'extraterrestre

Dans : Premier League, OM.

Libre depuis son chaotique départ de l'Olympique de Marseille, Patrice Evra a quitté cette semaine la rubrique vidéo pour revenir dans celle du football. Le défenseur français de 36 ans s'est en effet engagé jusqu'à la fin de la saison avec West Ham où David Moyes s'est fait un plaisir de le retrouver. Là où d'autres joueurs auraient rangé les crampons au placard, Patrice Evra a bossé dur physiquement afin de pouvoir continuer sa carrière en Premier League, un championnat où il faut tenir le choc.

Evoquant le cas Patrice Evra, Jérôme Rothen avoue être vraiment épaté par la détermination sans faille du défenseur. « J’en ai parlé avec d’autres anciens joueurs joueurs et quand tu arrêtes ta carrière c’est souvent plus dans la tête que tu n’en peux plus. Tu as moins envie d’aller sur le terrain, de t’entrainer tous les matins alors que cela avait toujours été ma passion. Le problème n’était pas physique mais mental. Mais, lui, Patrice, c’est l’inverse, dans la tête il a encore envie, comme s’il avait 25 ans. Lui dans sa tête il est encore persuadé qu’il peut jouer au FC Barcelone ou au Real Madrid », a confié, sur SFR Sport, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Espérons quand même que pour Patrice Evra ce ne soit pas le combat de trop...