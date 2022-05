PL : Rangnick fait un énorme reproche à Cristiano Ronaldo

Ralf Rangnick va prochainement laisser les rênes de Manchester United à Erik ten Haag. L'entraîneur allemand a beaucoup à dire sur sa collaboration avec Cristiano Ronaldo.

Manchester United s'est nouvelle fois montré décevant cette saison, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Les Red Devils ne gagneront aucun trophée malgré un dernier mercato estival plein de promesses. Ce dernier avait en effet vu Cristiano Ronaldo revenir à Manchester United. Avec lui, le quintuple Ballon d'Or ramenait aussi une énorme lumière sur le club mancunien, un peu dépassé par sa rivalité avec Manchester City depuis quelques années. L'arrivée en cours de saison de Ralf Rangnick, réputé pour ses idées de jeu et ses méthodes de travail, était également séduisante. Mais rien ne s'est passé comme prévu et des rumeurs ont commencé à faire leur apparition au sujet du comportement de Cristiano Ronaldo. Accusé de trop prendre la lumière et de ne pas assez se sacrifier pour le collectif, CR7 est pourtant défendu par ses pairs et son club de Manchester United. Ralf Rangnick en tête. Malgré tout, même son propre entraîneur pointe du doigt une difficulté majeure avec le Portugais.

My 2nd Premier League Player Of The Month Award, the 6th in my career. I’m as happy to win today as I was in my early days, the hunger for victory and achievements never fades away. Thanks to everyone that made this possible. 🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/euYaSsHlBG