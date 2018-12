PL : Pogba se moque de Mourinho, Man Utd lui en colle une

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Réagissant mardi, via les réseaux sociaux, à l'annonce du limogeage de José Mourinho, Paul Pogba avait clairement fait comprendre, sans même en dire trop, qu'il n'était pas peiné par cette décision du board de Manchester United. Mais du côté des Red Devils, on n'a pas apprécié que le champion du monde français se permette d'ironiser sur le départ du Special One, et Paul Pogba a rapidement retiré son message. L'histoire ne va cependant pas s'arrêter là, puisque le Daily Mail annonce que Paul Pogba va être sanctionné financièrement pour cette intervention lapidaire et ironique.

Le quotidien anglais ne révèle pas le montant de l'amende infligée au joueur français de Manchester United, mais à priori elle sera salée, Paul Pogba empochant la coquette somme de 330.000 euros par semaine du côté d'Old Trafford. Le signal envoyé par les dirigeants des Red Devils est cependant très clair, les joueurs mancuniens n'ont pas à commenter les choix faits par leur employeur. Paul Pogba paiera pour le comprendre.