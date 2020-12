PL : Pogba fait volte-face et allume Mino Riola

Dans : Premier League.

Alors que son agent a déclaré que l'avenir de Paul Pogba n'était pas à Manchester United, le principal intéressé s'est exprimé après le derby face à City.

Lundi dernier, à quelques jours d'une rencontre décisive entre Manchester United et Leipzig en Ligue des Champions, Mino Raiola lâchait une bombe lors d'une interview pour Tuttosport. Pour le représentant de Paul Pogba, l'aventure entre son joueur et le club de Manchester est terminée. L'histoire ne dira jamais si ses propos ont eu des conséquences sur la prestation des Red Devils en Allemagne, battus par Leipzig et éliminés de la C1. Titulaire avec son équipe lors du derby de Manchester samedi après-midi, le Français n'a pas pu permettre aux siens de s'imposer (0-0). Resté muet sur les propos de son agent depuis le début de semaine, il a finalement réagi après le match contre City, en publiant un post sur son compte Instagram.

« Je me suis toujours battu et je me battrai toujours pour Manchester United, mes coéquipiers et les fans. Le bla-bla n'est pas important. L'avenir est loin, c'est aujourd'hui qui compte et je suis impliqué à 1 000 % ! Tout a été clair entre le club et moi et cela ne changera jamais. Quand vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, ne parlez pas » a expliqué le champion du monde 2018. Des propos mystérieux qui pourraient remettre en cause la déclaration de Mino Raiola. Alors que la Juventus semble être le club le plus intéressé par la venue du joueur de 27 ans, le prochain mercato risque d'être animé par un énième feuilleton Paul Pogba.