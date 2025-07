PL ‍: Paris truqués, Paqueta va être blanchi

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Sous la menace d’une très lourde suspension en raison d’une affaire de paris sportifs truqués, Lucas Paqueta devrait être blanchi.

Excellente nouvelle pour Lucas Paqueta et pour son club anglais de West Ham. The Times révèle en cette fin de semaine que l’international brésilien, accusé d’avoir délibérément reçu des cartons jaunes contre Leicester, Aston Villa, Leeds et Bournemouth en 2022-2023 et 2023-2024, devrait être blanchi. L’ancien meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais avait été accusé d’avoir volontairement pris les cartons jaunes pour satisfaire des paris sportifs, chose évidemment interdite pour les footballeurs professionnels. Le meneur de jeu de la sélection brésilienne va sagement attendre le verdict final de la fédération anglaise, attendu la semaine prochaine. Mais la tendance est désormais positive pour Lucas Paqueta, qui ne serait donc plus sous la menace d’une suspension de plusieurs années si la décision de le blanchir venait à être confirmée.