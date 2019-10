PL : Mustafi voit rouge, il met Twitter à la poubelle

Dans : Premier League, Info.

Champion du monde avec l’Allemagne en 2014, Shkodran Mustafi est à des années-lumière du niveau qu’il a affiché par le passé avec la sélection de Joachim Löw. Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux d’Unai Emery, l’ancien défenseur de Valence ne parvient pas à retrouver un niveau de performance qui ferait de lui un joueur important d’Arsenal. Et cela lui vaut régulièrement les critiques des fans des Gunners à l’Emirates Stadium… mais également sur les réseaux sociaux. Interrogé à ce sujet par le Der Spiegel, Mustafi a poussé un énorme coup de gueule. Selon lui, l’influence de réseaux tels que Twitter est très néfaste pour les footballeurs et leurs familles.

« Je suis assez critique pour me rendre compte que j’ai commis des erreurs. Je peux aussi faire face à des critiques sévères. Mais la critique est devenue exacerbée et irrationnelle. Je suis devenu une cible. À un moment donné, des gens m’ont même blâmé pour une défaite dans laquelle je n’avais pas joué du tout… Le football est devenu plus inhumain… Les réseaux sociaux ont également contribué à cela, car tout le monde peut commenter, sans noms. Les gens peuvent décharger leur frustration directement sur nous. Il ne s’agit plus du sport, mais seulement de discréditer quelqu’un pour obtenir le plus grand nombre de likes possibles. J’aimerais voir plus de restrictions à l’avenir. Ce qui est sur Internet ne disparaîtra jamais. Et je crains que cela ne finisse par affecter mes enfants » a commenté le footballeur allemand, qui souhaite prendre du recul avec les réseaux sociaux. Comme de nombreux joueurs professionnels avant lui…