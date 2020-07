PL : MU et Chelsea dans le Big Four au finish !

Dans : Premier League.

Dernière journée de championnat animée en Premier League ce dimanche, avec des matchs capitaux pour les places en Ligue des Champions, en Europa League et pour le maintien.

Devant, c’est Manchester United et Chelsea qui accompagneront donc Liverpool, le champion, et Manchester City, en Ligue des Champions. Dans le match décisif, MU s’est imposé 2-0 à Leicester sur un pénalty de Bruno Fernandes et une boulette finale de Schmeichel, envoyant les Foxes, longtemps confortablement installés sur le podium avant de craquer depuis le « restart », hors du carré magique. Chelsea, qui a fait le travail face aux Wolves (2-0), valide aussi son billet en C1. Un résultat qui profite à Tottenham, auteur du nul à Palace et qui termine donc 6e et qualifié pour la Ligue Europa. Wolverhampton devra attendre le résultat de la finale de la Cup entre Chelsea et Arsenal, avec une victoire des Blues nécessaire pour faire passer les joueurs de Nuno Espirito Santo.

En bas du classement, trois équipes étaient concernées. Watford a lutté mais s’est incliné face à Arsenal (3-2). Bournemouth a fait le travail en s’imposant 3-1 à Everton, mais c’est Aston Villa qui a sauvé sa place grâce à un nul chaotique à West Ham (1-1). Résultat, Bournemouth et Watford rejoignent Norwich en Championship pour la saison prochaine.