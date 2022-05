PL : Mikel Arteta prolonge à Arsenal

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Arsenal annonce ce vendredi la prolongation du contrat de son entraîneur Mikel Arteta jusqu’en juin 2025.

Quatrième de Premier League à quatre journées de la fin du championnat, Arsenal n’a jamais été aussi proche de retrouver la Ligue des Champions. Sans même attendre la fin de la Premier League, le club londonien a ainsi fait le choix fort de témoigner sa confiance à Mikel Arteta. Ce vendredi, les Gunners ont annoncé la prolongation du contrat de l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.

The journey continues ✊



✍️ Mikel Arteta

✍️ Jonas Eidevall



Congratulations on your new deals! 🔴 — Arsenal (@Arsenal) May 6, 2022

L’Espagnol est désormais lié à Arsenal jusqu’en juin 2025. « Je suis très excité et reconnaissant. C’est un jour heureux » a déclaré Mikel Arteta sur le site officiel des Gunners. « Nous voulons faire passer le club au niveau supérieur et rivaliser avec les meilleures équipes. Pour cela, nous devons jouer la Ligue des Champions. Nous devons réussir à faire évoluer l’équipe, à améliorer nos joueurs et à recruter les meilleurs joueurs » a complété Mikel Arteta, qui s’inscrit donc sur le long terme à Arsenal avec cette prolongation de contrat.