PL : Manchester United sauve Solskjaer... pour l'instant

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Malgré l’humiliation subie par Manchester United contre Liverpool dimanche, Ole Gunnar Solskjaer ne devrait pas être licencié… pour le moment.

Les jours de l’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer sont comptés mais pour l’instant, le coach norvégien ne sera pas licencié. A en croire les informations du Sun et de The Athletic, la direction de Manchester United a pris la décision d’accorder une dernière chance à son entraîneur, malgré les doutes d’une grande partie du vestiaire mancunien à l’égard de Solskjaer. Le vice-président exécutif Ed Woodward a soutenu Solskjaer lors d’une discussion privée avec Joel Glazer, propriétaire de Manchester United. Tandis que les noms d’Antonio Conte ou encore de Zinedine Zidane sont parfois évoqués à Old Trafford, la décision a été prise de conserver Ole Gunnar Solskjaer pour la réception de Tottenham, samedi à 18h30. En cas de défaite des Mancuniens, la décision de licencier l’entraîneur norvégien devrait néanmoins être prise.