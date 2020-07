PL : Liverpool supplie ses supporters de ne pas venir à Anfield

Mercredi soir, Liverpool recevra son trophée de champion d'Angleterre, mais le club veut absolument éviter une foule énorme à proximité d'Anfield Road.

C’est à l’occasion de la réception de Chelsea que Liverpool se verra remettre ce mercredi la précieuse et tant attendue coupe qui symbolisera un titre de champion d’Angleterre attendu depuis 30 ans. Pas de chance pour les Reds, cette rencontre et cette cérémonie se dérouleront à huis clos, l’épidémie de coronavirus étant encore active en Grande-Bretagne. Et après les nombreux regroupements populaires qui ont déjà marqué la célébration du titre, le club de Liverpool, les autorités politiques et la police demandent aux supporters de ne surtout pas venir à proximité du mythique stade d’Anfield Road mercredi soir. Le risque est en effet grand que des milliers de fans veuillent être en osmose avec Jürgen Klopp et ses joueurs pour cette cérémonie.

Dans un message transmis ce lundi soir à ses supporters, le club de Liverpool demande de la retenue et du bon sens. « Votre soutien signifie tout pour nous et le moment de célébrer ce titre ensemble dans notre belle ville viendra. Mais pour l'instant, nous demandons aux fans de se protéger eux-mêmes et leurs familles en célébrant ce titre à la maison », indiquent les Reds, qui ont déjà prévu une grande fête quand la situation sanitaire le permettra. En attendant, toute la ville espère que ce dernier rendez-vous de la saison ne donnera pas lieu à des regroupements massifs et sans distanciation sociale, ce qui pourrait engendrer une reprise de l'épidémie.

Your support means everything to us and the time to celebrate as one in our beautiful city will come ✊



But for now, we are asking fans to keep themselves and their families safe by celebrating at home ❤️ #StaySafe #LFCchampions pic.twitter.com/JPEUQknAMe