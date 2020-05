PL : Les joueurs menacent le retour de la Premier League !

Dans : Premier League.

Tandis que la Bundesliga va reprendre ses droits samedi, quels seront les prochains championnats à suivre le mouvement de l’Allemagne ?

Pour l’heure, il est trop tôt pour le dire. En Espagne, en Italie, on a repris l’entraînement mais seulement de manière individuelle. Quant à l’Angleterre, la situation est floue à bien des égards. Lundi, le gouvernement britannique a autorisé la reprise de la Premier League à compter du 1er juin. Problème : les joueurs n’ont toujours pas remis les pieds dans les centres d’entraînement. Et alors que la reprise des entraînements individuels était initialement prévue pour lundi, il semblerait qu’une partie des joueurs soit opposée à cette reprise dès la semaine prochaine, à en croire les informations divulguées par le Daily Mail.

Le média britannique affirme que les joueurs ne souhaitent pas reprendre l’entraînement le 18 mai prochain dans les conditions sanitaires actuelles. Et à en croire l’ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, il est bien évident que les joueurs pourraient bloquer la reprise de la Premier League. « Si les joueurs ne veulent pas jouer, ce sera difficile. Les joueurs à qui j'ai parlé ont envie de reprendre. Il y aura toujours trois ou quatre dans chaque groupe qui seront suspicieux et il faudra le respecter. La sécurité et la santé des joueurs seront plus importantes que tout » a indiqué le consultant de Sky Sports. La situation se complique donc en Angleterre d’autant plus que lundi, plusieurs clubs ont exprimé au cours d’une visio-conférence leur désaccord au sujet de disputer les matchs dans des stades neutres. Pour l’heure, aucune décision n’est donc arrêtée quant à la reprise de la Premier League tandis que, jusqu’à preuve du contraire et en attendant de nouvelles annonces, les clubs doivent toujours reprendre les entraînements individuels lundi…