Ang : La Premier League autorisée à reprendre le 1er juin à huis clos

Dans : Premier League.

Le gouvernement a confirmé ce lundi que les sports professionnels pourront reprendre à huis clos dès le 1er juin prochain.

Boris Johnson a annoncé dimanche soir que le confinement était prolongé jusqu’au 1er juin en Angleterre, mais le Premier Ministre n’était pas entré dans les détails des opérations. Ce lundi, le gouvernement britannique a communiqué un document de 50 pages avec cette fois des infos plus précises sur ce qu’il sera possible de faire ou de ne pas faire d’ici là. Et parmi les sujets qui suscitent évidemment une attention énorme pour les amateurs de football, il y avait le cas de la Premier League, mise à l’arrêt depuis le mois de mars.

Et c’est désormais officiel, le championnat anglais pourra reprendre dès le 1er juin prochain avec une condition impérative, à savoir que les matchs se joueront tous à huis clos. Cela tombe bien puisqu'au même moment les clubs de Premier League sont en réunion afin de discuter des conditions d'une reprise de la saison 2019-2020 et de la mise en place des mesures sanitaires indispensables pour que les joueurs et les staffs ne risquent absolument aucun souci alors que l'épidémie de Covid19 a fait plus de 30.000 morts de l'autre côté de la Manche. Mais après l'Allemagne et l'Espagne, l'Angleterre semble proche d'un retour sur les terrains de football. La Ligue 1 risque quand même de se mordre les doigts d'avoir pris une décision dans l'urgence...ou pas.