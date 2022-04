PL : Le miraculé Christian Eriksen affole le mercato !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

En janvier dernier, Brentford a tenté un pari audacieux en recrutant Christian Eriksen, victime d’un arrêt cardiaque lors de l’Euro il y a un an.

Christian Eriksen a été contraint de quitter l’Inter Milan dans la mesure où la Série A n’autorise pas les footballeurs à jouer avec un défibrillateur automatique, comme c’est le cas de l’international danois. Christian Eriksen a ainsi signé son retour en Premier League, un championnat qu’il connait par cœur pour y avoir brillé de longues années avec Tottenham. Son come-back était très attendu et il s’est avéré payant avec Brentford, à tel point que Christian Eriksen a été rappelé avec le Danemark. Sous contrat avec le club britannique jusqu’à la fin de la saison, le natif de Middelfart pourrait être courtisé. Et pour preuve, à en croire les informations relayées par The Sun, Newcastle est très intéressé par la perspective de récupérer Christian Eriksen pour zéro euro à la fin de la saison.

Eriksen courtisé par Newcastle, Manchester United et Tottenham

L’Arabie Saoudite signerait un superbe coup sportif mais soignerait également son image en recrutant l’homme qui a ému la terre entière au cours des derniers mois en subissant un arrêt cardiaque pendant l’Euro puis en revenant au plus haut niveau de compétition. Newcastle devra en revanche composer avec une rude concurrence dans le dossier Christian Eriksen. Et pour cause, The Sun dévoile que Manchester United surveille également la situation de l’international danois, au même titre que son ancien club de Tottenham. Reste maintenant à voir quel sera le choix du Danois, qui pourrait de son côté faire le choix de la fidélité envers Brentford, qui lui a redonné sa chance au plus haut niveau après ses problèmes de santé et la pose de son défibrillateur automatique. Quoi qu’il en soit, c’est en Premier League que Christian Eriksen, qui n’a que 30 ans et encore de belles années de football devant lui, va poursuivre sa belle carrière.