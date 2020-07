PL : Le coup de canon énorme de Lacazette

Dans : Premier League.

Ce dimanche après-midi, Arsenal et Tottenham s’affrontent dans le derby de Londres. Et si le score est de 1-1 après 20 minutes, c’est les Gunners qui ont ouvert les hostilités grâce à un coup de canon magnifique d’Alexandre Lacazette, qui confirme son retour en forme avec ce but sublime. Titulaire dans les buts des Spurs, Hugo Lloris n’a rien pu faire…