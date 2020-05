PL : Le capitaine de Watford refuse catégoriquement de reprendre !

Dans : Premier League.

Lundi, les clubs de Premier League ont voté à l’unanimité en faveur d’un protocole sanitaire permettant une reprise des entraînements par petits groupes cette semaine.

De nombreux joueurs dont Hugo Lloris ont d’ores et déjà indiqué qu’ils étaient prêts à reprendre les entraînements puis la compétition. Mais cet avis n’est pas unanime au sein des joueurs de Premier League, pas même chez les capitaines des vingt clubs de l’élite. Et pour cause, l’attaquant et capitaine emblématique de Watford Troy Deeney s’est officiellement positionné contre la reprise des entraînements en Angleterre. Dans des propos rapportés par L’Equipe, l’attaquant de 31 ans affirme de manière très cash qu’il ne reprendra pas le chemin des terrains avec des entraînements par petit groupe cette semaine. Le début d’une fronde ?

« On est censés revenir cette semaine. J'ai dit que je n'irai pas. Mon fils a 5 mois et il a des difficultés respiratoires. Je ne veux pas rentrer à la maison et le mettre en danger. On va être testés et on sera dans un environnement très sûr, mais il suffit d'une seule personne (contaminée) dans le groupe. Je ne veux pas ramener ça à la maison. Je ne pourrai pas aller chez le coiffeur avant mi-juillet mais je peux m'entasser avec 19 personnes dans une surface de réparation pour disputer un ballon aérien ? Je ne vois pas comment ça peut marcher. J'ai posé des questions très simples [...] Y aura-t-il des examens complémentaires ? Des trucs cardiaques pour voir si les gens ont des problèmes ? Non. Okay, eh bien moi je pense que ça devrait être pris en compte » a indiqué l’attaquant de Watford, qui pourrait bien être le leader d’un groupe de frondeurs anti-reprise en Angleterre. Il sera donc intéressant de voir comment cela évoluera alors que derrière l’Allemagne et l’Espagne, la Grande-Bretagne semblait être la plus proche d’un retour à la compétition.