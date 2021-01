PL : Lampard en danger, Chelsea cherche un coach

Dans : Premier League.

Dans la foulée de la lourde défaite de Chelsea contre Manchester City en Premier League (1-3), les dirigeants des Blues ont mis la pression sur Frank Lampard.

L’entraîneur anglais a perdu le match qu’il ne fallait pas perdre, surtout sur la pelouse de Stamford Bridge. À cause de sa chute contre les Citizens dans le cadre de la 17e journée de PL, Chelsea est désormais distancé dans la course à la Ligue des Champions. Il faut dire que les Blues enchaînent les mauvais résultats en ce moment. Lors des six derniers matchs, le club londonien n’a pris que quatre points sur 24, avec une victoire, un nul et quatre défaites… Avec ce terrible enchaînement, Frank Lampard est devenu l’entraîneur de Chelsea avec le pire ratio de points pris par match en championnat depuis l’arrivée de Roman Abramovich en 2003.

Une statistique qui place forcément l’ancien milieu sur un siège éjectable, d’autant plus que son équipe a affiché un visage apathique ce dimanche. Et selon The Athletic, le coach de 42 ans est maintenant sous la menace d’un licenciement. Arrivé sur le banc de Chelsea en 2019, l’entraîneur anglais est en conflit avec certains joueurs de son vestiaire, et notamment les remplaçants ou les éléments en manque de confiance comme Timo Werner ou Kai Havertz. Même si Lampard a encore quelques jours pour sauver sa peau, avec des matchs face à Morecambe en FA Cup le 10 janvier et contre Fulham en PL le 15, sa direction est déjà à la recherche d’un futur remplaçant. Preuve que l’heure est quand même grave pour l’ancienne légende de Stamford Bridge.