PL : La VAR diffère les émotions, il en a marre

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Que ce soit en France ou à l’étranger, la VAR a bien du mal à faire l’unanimité. En effet, cette technologie, censée venir en aide aux arbitres, a tendance à différer les émotions au moment des buts. Et c’est précisément cela qui agace en Angleterre, où l’assistance vidéo à l’arbitrage est pourtant utilisée avec bien plus d’efficacité qu'en France. Interrogé par le Guardian, James Milner s’est exprimé et a indiqué qu’il n’était vraiment pas emballé par cette nouvelle technologie.

« Il est très difficile d'utiliser la VAR lorsque vous avez encore un avis sur les décisions, et cela dégrade l'ambiance au stade. C'est peut-être vieux jeu de ma part, mais je pense qu'il y a encore trop de débats autour de la VAR. Vous marquez, il y a une explosion de joie, et puis il y a consultation de la VAR. Vous attendez. Est-ce qu'il y a but ? Le football est un jeu où l'erreur humaine existe chez les joueurs comme chez l'arbitre. Ils ont un boulot vraiment dur, et je suis pour leur rendre la vie facile, mais pas au prix de la fluidité du jeu » a balancé l’international anglais, définitivement pas convaincu par cette VAR toujours aussi controversée à travers l’Europe.