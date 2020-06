PL : La police confisque la Rolls-Royce de Paul Pogba

Dans : Premier League.

Après une première partie de saison complètement tronquée par les blessures, Paul Pogba espère bien retrouver son meilleur niveau pour aider Manchester United à valider son billet pour la prochaine Ligue des Champions.

Le Français a toutefois préparé difficilement son grand retour, avec le match face à Tottenham de ce vendredi soir. En effet, la Pioche a été arrêtée au volant de sa voiture ce jeudi, et a été forcé de continuer sa route à l’arrière d’une voiture de police révèle The Sun. Les faits se sont passés aux alentours de l’aéroport de Manchester ce jeudi, alors que le Français roulait à une allure normale, et sans infraction visible. Si ce n’est un problème avec ses plaques d’immatriculation qui n’étaient pas aux normes.

Les plaques françaises n’avaient plus lieu d’être et n’avaient pas été enregistrées dans le délai légal prévu, soit deux semaines pour les habitants du Royaume-Uni. Une erreur et un oubli qui ont donc valu son arrestation sans histoire, et le bloquage de son véhicule jusqu’à ce que ce l’infraction soit corrigée, avec l’amende de 160 euros qui va avec. Le champion du monde français a une semaine pour récupérer sa Rolls-Royce et la mettre aux normes en vigueur. Pas de quoi perturber la préparation de Paul Pogba, même si absolument rien n’échappe aux tabloïds anglais, qui ont tôt fait de se procurer le rapport et le communiqué de la police de Great Manchester, où absolument rien de compromettant si ce n’est cette faute sur les plaques d’immatriculation n’apparaissait.