PL : L'humour noir des supporters de West Ham fait hurler la police

Après la défaite de West Ham dimanche à Watford, les Hammers sont désormais installés dans la zone de relégation, et cela au moment même où le club londonien a installé David Moyes sur son banc. De quoi agacer les supporters de West Ham, dont certains ont décidé qu'il était temps de venir en secours à leur équipe préférée en appelant...les urgences. Résultat, le 999, qui correspond aux services de secours en Angleterre, a reçu de nombreux appels et les forces de l'ordre ont finalement demandé aux fans des Hammers de cesser immédiatement ce jeu stupide.

Ringing 999 because @WestHamUtd have lost again and you aren't sure what to do is not acceptable! It is a complete waste of our time. #999foremergenciesonly