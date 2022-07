PL : L'avenir de Cristiano Ronaldo est scellé, stop aux rumeurs !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2023, Cristiano Ronaldo fait l’objet de nombreuses rumeurs en ce début de mercato.

Auteur d’une saison convaincante sur un plan personnel la saison dernière, Cristiano Ronaldo n’est toutefois pas le plus heureux des hommes à Manchester United. Et pour cause, le Portugais ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. De quoi le motiver à changer de club cet été ? Chelsea s’est très vite positionné pour récupérer CR7, au cas où l’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus Turin décide de changer d’air cet été afin de continuer à faire gonfler ses statistiques personnelles en Ligue des Champions. Mais à en croire Bruno Fernandes, coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United et en sélection portugaise, il y a peu de chances de voir le buteur de 36 ans quitter les Red Devils cet été. Au contraire, la tendance serait à le voir rester une saison de plus à Old Trafford.

Bruno Fernandes pense que Ronaldo va rester à MU

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« La situation de Cristiano Ronaldo ? Je lui ai parlé il y a quelques semaines, donc je m'attends à revoir Cristiano le 4 juillet pour la reprise. Il n'y a rien d'autre. Je ne pense pas que Man United soit prêt à perdre une ressource de premier plan comme Cristiano » a lancé Bruno Fernandes dans une interview accordée à Record. Pour le milieu offensif de 27 ans, proche de CR7 dans le vestiaire de Manchester United, la tendance est donc clairement à ce que l’ex-buteur du Real Madrid ne change pas de club cet été. De quoi calmer les rumeurs, même s’il convient de rester prudent. Car avec l’absence de Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo pourrait être tenté par un départ en cas d’offre concrète d’un cador européen dans les semaines à venir. Chelsea, qui a perdu Romelu Lukaku, est à l’affût. Mais les Blues ne font pas encore du recrutement de Cristiano Ronaldo une priorité… pour le moment.