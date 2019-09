PL : L’Angleterre pleure déjà son mercato à rallonge !

Dans : Premier League, Mercato, Foot Europeen.

Cela fait deux ans que le mercato anglais ferme ses portes avant le début de la Premier League, soit au tout début du mois d’août.

Cette réforme fait le bonheur des entraîneurs, lesquels ont longtemps milité pour que leur effectif ne bouge plus après la première journée. Mais visiblement, certains cadors aimeraient faire machine arrière et revenir à l’ancien système. « Les clubs européens ont vingt jours de plus pour recruter, et je pense que c’est une grosse erreur de la Premier League. Nous ouvrons la porte à d’autres clubs pour semer la confusion dans notre équipe » expliquait notamment ce week-end l’entraîneur des Spurs de Tottenham, Mauricio Pochettino.

C’est ainsi que selon les informations du Times, plusieurs clubs de Premier League ont décidé de passer à l’action afin de mettre un terme à cette fermeture anticipée du mercato britannique. Liverpool et les deux clubs de Manchester seraient notamment à l’initiative et discuteront de cette question au cours d’une réunion programmée le 12 septembre prochain. Pour que cela aboutisse et que la Premier League revienne à son ancien système, il faudra que 11 des 20 clubs (au minimum) donnent leur accord. Ce vote pourrait avoir lieu dans le mois de novembre…