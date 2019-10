PL : L'Angleterre massacre l’épouvantable Serge Aurier

Dans : Premier League, PSG, Foot Europeen.

Samedi soir, c’est un véritable choc de la Premier League qui opposait Tottenham à Liverpool du côté d’Anfield Road.

Une rencontre délicate pour les Spurs face au leader du championnat puisque, malgré l’ouverture du score de Kane, Liverpool l’a emporté 2-1. A l’occasion de ce choc au sommet, Serge Aurier était titulaire sur le côté droit de la défense. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien du Paris Saint-Germain n’a pas brillé, en étant par exemple à l’origine d’un penalty sifflé à l’encontre des Spurs ayant emmené le but de la victoire signé Mohamed Salah.

Sur l’antenne de Sky Sports, l’ancien joueur de Manchester United et désormais consultant Roy Kean n’a pas été tendre avec l’international ivoirien. « Les deux défenseurs de Tottenham étaient épouvantables (Serge Aurier et Danny Rose). Je les appellerais "Dumb and Dumber". A l’inverse, Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold ont été absolument fantastiques » a indiqué l’ancien footballeur professionnel, qui comprend donc avec aisance pourquoi le Paris Saint-Germain a pris la décision de vendre Serge Aurier à Tottenham à l’été 2017. Une vente parfaitement négociée à l’époque par Antero Henrique puisque l’ancien du TFC a tout de même permis au PSG de récupérer 25 ME…