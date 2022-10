PL : Klopp écoeuré par Man City, Haaland le rend dingue

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, Liverpool reçoit Manchester City en Premier League. Un choc déjà très important pour les Reds de Jürgen Klopp.

En pleine crise de résultats sur la scène nationale, Liverpool tremble logiquement avant d'affronter Manchester City ce dimanche à Anfield. 11ème de Premier League à 13 points des Skyblues, les hommes de Jürgen Klopp se doivent d'envoyer un message clair. Mais avant cette rencontre, Liverpool avance dans l'incertitude, surtout qu'Erling Haaland est lui dans une forme étincelante avec ses 20 buts en seulement 13 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison avec City. Pour Jürgen Klopp, il devient d'ailleurs presque impossible de lutter avec Manchester City en Premier League.

Klopp, déjà des excuses avant le choc contre Manchester City ?

Dans @lequipe du jour on décrypte en chiffres le phénomène Erling Haaland pic.twitter.com/MZ9ojzrAjr — Pierre-Etienne Minonzio (@Peminonzio) October 15, 2022

Lors d'une apparition devant la presse, l'entraineur allemand de Liverpool n'a pas manqué d'envoyer un tacle à peine caché aux Mancuniens : « Personne ne peut rivaliser avec City. Vous avez la meilleure équipe du monde et vous ajoutez le meilleur attaquant du monde. Peu importe le prix, vous le faites. Je sais que City n'aimera pas ma réponse. Personne ne l'aimera. Mais vous avez posé la question. Que fait Liverpool ? Nous ne pouvons pas agir comme eux. Ce n'est pas possible. Il y a trois clubs dans le football mondial qui peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement. C'est légal, très bien. Mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent ». Une sortie pas mal critiquée par les fans sur les réseaux sociaux. En effet, Liverpool a également été auteur de recrutements onéreux ces dernières saisons. On peut citer les venues de Virgil Van Dijk pour 85 millions d'euros, de Darwin Nunez pour 75 millions, d'Alisson pour 62 millions, de Naby Keita pour 60 millions ou encore de Luis Diaz pour 47 millions d'euros. Ce dernier est d'ailleurs blessé et ne devrait pas rejouer avec les Reds avant la fin-décembre. Un coup dur de plus pour Jürgen Klopp.