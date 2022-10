Ang : Van Dijk connaît la seule façon d’arrêter Haaland

Dans : Premier League.

En difficulté cette saison en Premier League, Liverpool s’apprête à défier Manchester City et son redoutable attaquant Erling Haaland. Pas de quoi effrayer le défenseur central Virgil van Dijk qui croit savoir comment enrayer la machine à buts des Citizens.

Non, Erling Haaland n’est pas totalement inarrêtable. L’attaquant de Manchester City affole les statistiques sous ses nouvelles couleurs et semble parti pour exploser des records. Mais cette saison en Angleterre, deux équipes ont empêché le Norvégien de marquer. Il s’agit de Bournemouth, tout de même battu 4-0, et de Liverpool lors de son succès dans le Community Shield (3-1). Du coup, la télévision norvégienne se demande si les Reds possèdent le secret pour neutraliser le Cyborg. Et le défenseur central Virgil van Dijk a peut-être bien une solution.

Liverpool veut couper la relation avec Haaland

« Ce n'est vraiment pas facile, a commenté le Néerlandais sur la chaîne TV2. Il est en feu, il n'y a rien d'autre à dire. Après le Community Shield, je me souviens que beaucoup de gens le critiquaient. Mais moi je disais : "Ecoutez, ce gars va provoquer tant de cauchemars chez les défenseurs". Et il l'a démontré. Il montre un niveau constant. Bien sûr, il est dans une équipe comme Manchester City où les occasions arriveront toujours. On doit essayer d'empêcher le ballon d'arriver jusqu'à lui. »

« Il faut défendre au plus haut niveau et jouer de notre mieux, a poursuivi le roc de Liverpool. C'est ce qu'il faut toujours faire contre Manchester City et ce ne sera pas différent dimanche. On devrait être impatients. Ce n'est pas seulement contre moi, c'est chacun d'entre nous contre chacun d'entre eux. C'est le monde extérieur qui crée des duels, untel contre untel. On veut les empêcher de marquer, peu importe qui est sur le terrain. Mais on sait qu'il est bon. » En effet, avec 15 buts en 9 matchs de Premier League, Erling Haaland n'est pas mauvais depuis son arrivée.