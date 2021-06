Ang : Guardiola et Ruben Dias primés pour 2020-2021

Deux semaines après la fin de saison en Premier League, Pep Guardiola a été désigné entraîneur de la saison 2020-2021. Un trophée honorifique qui n'efface pas le fait que l'entraîneur de Manchester City a finalement été mouché par Thomas Tuchel en Cup et surtout en Ligue des champions. Le prix de meilleur joueur de la Premier League a été attribué à un joueur de Guardiola, puisque c'est Rubien Dias qui a été désigné.

