PL : Eriksen bientôt de retour, l'Angleterre tremble

Victime d’un malaise cardiaque à l’Euro lors du match entre le Danemark et la Finlande, Christian Eriksen souhaite rejouer au plus haut niveau.

Christian Eriksen s’est fait implanter un défibrillateur cardiaque automatique, ce qui peut lui permettre de reprendre la compétition à haut niveau. Cela n’était pas possible en Italie, où la Série A n’autorise pas les joueurs équipés d’un défibrillateur cardiaque automatique, raison pour laquelle Christian Eriksen a quitté l’Inter Milan. Libre de tout contrat, le milieu offensif du Danemark est ciblé par Brentford en Premier League. Tandis qu’un retour à l’Ajax était évoqué il y a quelques semaines, c’est donc un improbable retour en Angleterre qui pourrait s’écrire pour Christian Eriksen dans les prochains jours. Mais revoir Eriksen rejouer des matchs à haute intensité n’est-il pas finalement trop risqué ? La question peut sérieusement se poser.

