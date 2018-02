PL : Dégoûté par le mercato, Mahrez fait la grève !

Dans : Premier League, Mercato.

Riyad Mahrez était proche de rejoindre Manchester City dans les ultimes heures du mercato hivernal. Mais malgré une offre très conséquente de l’actuel leader de la Premier League, les dirigeants de Leicester se sont opposés au départ de l’international algérien. Depuis la fin du mercato, Riyad Mahrez fait la grève et ne se rend plus aux entraînements !

Et cela continue puisque selon les informations de Sky Sports, Riyad Mahrez n’était toujours pas à l’entraînement de Leicester ce mardi. C’est la 4e fois depuis la fin du mercato que l’Algérien fait le coup, ce dernier ayant par ailleurs raté les 3 derniers matchs de son équipe. Le bras de fer semble donc plus que jamais engagé pour le joueur. Mais le mercato estival est encore loin et les dirigeants de Leicester doivent se demander comment ils vont rétablir la situation…