PL : De Bruyne et Sterling, la révélation fracassante

Kevin De Bruyne est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais le Belge a connu quelques difficultés lors de son arrivée chez les Citizens en 2015.

A 30 ans, Kevin De Bruyne est au sommet de sa carrière. Le Belge évolue à un niveau impressionnant. Sa vision de jeu, sa vista et son sens du but font le bonheur de Manchester City. Lors de son transfert chez les Skyblues en 2015, Kevin De Bruyne arrivait cependant avec un statut de joueur ayant déjà échoué en Premier League du côté de Chelsea malgré des prouesses à Wolfsburg. D'ailleurs, il n'était pas des plus sereins au moment de débarquer à Manchester City, comme il l'a récemment confié lors d'une interview accordée à The Players Tribune. En effet, le milieu de terrain avait peur de sa future entente avec un joueur comme... Raheem Sterling.

De Bruyne et le 'connard' Sterling

Kevin De Bruyne n'apprécie pas la langue de bois et dit bien souvent le fond de sa pensée, peu importe le sujet. Lors de ses quelques mots échangés avec The Players Tribune, le Diable Rouge est revenu sur son appréhension de partager le vestiaire de Manchester City avec Sterling, dépeint dans la presse anglaise comme quelqu'un d'arrogant. « Quand je lisais la presse anglaise, je pensais qu'il était une personne différente. Je ne pensais pas que c'était quelqu'un de méchant, mais on le décrivait comme arrogant. Du coup, dans ma tête, c'était un connard », indique dans un premier temps Kevin De Bruyne au sujet de l'Anglais. Sur sa lancée, KDB est revenu sur ce qui a finalement rapproché les deux footballeurs à City : « Nous avons cette connexion parce que nous sommes arrivés plus ou moins en même temps. Il y avait beaucoup de négativité sur nous dans les médias. Moi, j'étais le déchet de Chelsea. Lui, c'était le gars qui avait quitté Liverpool pour l'argent. Ils disaient que nous étions des garçons difficiles. »

De Bruyne et Sterling plus proches que jamais

Aujourd'hui, Raheem Sterling et Kevin De Bruyne sont bien installés à Manchester City, ayant tous les deux joués 641 matchs en cumulé pour les Citizens. Que ce soit sur ou en dehors des terrains, les deux stars peuvent profiter d'une complicité particulière. « Je n'ai pas beaucoup d'amis proches, que ce soit dans le football ou en dehors. J'ai besoin de beaucoup de temps pour m'ouvrir aux autres. Mais avec le temps, je me suis rapproché de Raheem, parce que nos fils sont nés presque en même temps, ils jouent presque tout le temps ensemble. Je le vois aujourd'hui comme un homme gentil et intelligent. Bien loin de ce qu'on disait de lui. Je pense qu'il l'un des hommes les plus gentils et humbles que j'ai rencontrés dans le football ». Une belle histoire donc malgré quelques préjugés vite balayés par Kevin De Bruyne. Pas certain cependant que les deux hommes soient encore réunis sous le même maillot la saison prochaine, alors que des rumeurs indiquent que Sterling pourrait rejoindre le Barça en prêt cet été.