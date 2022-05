PL : Cristiano Ronaldo mis au régime par Man Utd

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Laminé par Brighton samedi après-midi (4-0), Manchester United a dit adieu à ses rêves de Ligue des Champions.

Distancé par Tottenham mais surtout par Arsenal dans la course à la quatrième place, Manchester United ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Après la défaite des Red Devils contre Brighton, c’est désormais une certitude. Le coup est rude pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, lesquels ont réalisé dans l’ensemble une saison extrêmement décevante. Et selon les informations du Daily Mail, les joueurs de Manchester United vont devoir assumer leurs prestations cataclysmiques de la saison. Sportivement d’abord avec une absence de Ligue des Champions préjudiciable pour leur carrière la saison prochaine. Mais financièrement aussi avec des sanctions qui vont tomber dès la saison prochaine selon le tabloïd anglais, qui dévoile que les salaires vont être revus à la baisse par la direction de Manchester United.

Les salaires vont baisser à Manchester United

On ne sait pas encore par quel moyen légal la direction de Manchester United va s’y prendre mais dans son édition du jour, le Daily Mail est catégorique : les salaires vont baisser la saison prochaine chez les Red Devils ! Et tout le monde sera concerné, personne ne sera épargné, pas même le meilleur buteur Cristiano Ronaldo. Des premiers chiffres ont d’ailleurs filtré à ce sujet. CR7, qui percevait 450.000 euros par semaine à Manchester United cette saison devrait voir son salaire descendre à hauteur de 336.000 euros par semaine, ce qui correspond à une baisse de près de 500.000 euros par mois pour l’ancien buteur du Real Madrid. Probable capitaine d’Erik Ten Hag la saison prochaine, David De Gea va lui voir son salaire passer de 438.000 euros par semaine à 329.000 euros par semaine. Des baisses de salaire qui prouvent la colère de l’état-major de Manchester United, qui avait fait de la qualification en Ligue des Champions l’objectif principal de la saison. Un objectif qui ne sera donc pas atteint et qui aura de graves conséquences financières pour les pensionnaires d’Old Trafford.