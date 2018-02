PL : Boulet de Tottenham, Aurier est la risée de l'Angleterre !

Dans : Premier League, PSG.

Qui a dit que Serge Aurier n’était pas capable de battre des records ? Titulaire ce dimanche après-midi lors de la victoire de Tottenham face à Crystal Palace (0-1), Serge Aurier est la risée de l’Angleterre. Et pour cause, l’international ivoirien a manqué 3 touches. Un comble pour un latéral, d’autant qu’il s’agit d’un record en Premier League, dans l’histoire de la compétition, selon la majorité des médias britanniques.

Mais le cauchemar de l’ancien joueur de Toulouse ne s’est pas arrêté là puisque ce dernier a raté un but tout fait alors que le score était encore de 0-0. Seul devant le but vide, le gardien de Crystal Palace étant à terre, Serge Aurier a tout simplement raté le ballon. Heureusement, Harry Kane a sauvé les Spurs en marquant le but de la victoire à deux minutes de la fin du match. Serge Aurier dormira peut-être mieux cette nuit…