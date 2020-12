PL : Bientôt 10.000 dans les stades, l'Angleterre prépare le terrain

Dans : Premier League.

Grand événement en Angleterre ce week-end, puisque le public est autorisé à revenir dans certains stades.

Ce ne sont pour le moment que 2000 personnes, des abonnés triés sur le volet, qui peuvent prendre place dans les stades en fonction de leur capacité, mais cela fait toute la différence pour les joueurs qui apprécient ce nouvel élan et cette présence. De quoi donner de l’espoir pour le début de l’année 2021, puisque la fédération anglaise rêve d’obtenir un accord pour ramener 10.000 spectateurs dans les stades au mois de janvier prochain.

Il faudra pour cela que les cas continuent de baisser, et l’accord des autorités également. A noter que cela grince aussi des dents dans certains clubs, car l’autorisation d’avoir des spectateurs fait pour le moment toujours l’objet de tests, et toutes les formations n’en font pas partie, ce qui donnerait lieu à des inégalités dont Newcastle et Leeds se sont déjà plaints. Même si au final, c’est tout le football anglais qui reprend espoir de revoir un match au stade, même si la prudence reste de mise, un an après l’apparition du virus.