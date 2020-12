PL : Bielsa, fou ? Il faut être fou pour penser ça...

Dans : Premier League.

En marge du match de ce mardi entre Leeds et West Bromwich, le coach des Baggies, Sam Allardyce, a rendu un vibrant hommage à son homologue Marcelo Bielsa.

Surnommé « El Loco (le fou) » depuis de longues années, le technicien argentin divise tout autant en Angleterre qu’il ne divisait en France. Globalement, les supporters de Leeds adorent tout autant Marcelo Bielsa que les fans de l’OM l’idolâtraient. Atypique pour ses conférences de presse bien spéciales ainsi que pour son exigence poussée à l’extrême, Marcelo Bielsa a reçu le précieux soutien de Sam Allardyce en marge du match de ce mardi entre Leeds et West Bromwich. Le coach anglais des Baggies a notamment indiqué que Marcelo Bielsa était tout sauf fou à ses yeux, bien au contraire…

« Il faudra m'expliquer pourquoi il est fou. Ce n'est pas être 'fou', c'est plus de l'intelligence, le fait d'avoir un style unique, et je pense que cela sert les joueurs et sert bien le club (de Leeds) » a indiqué l'entraîneur de West Bromwich Albion, rendant un bel hommage à Marcelo Bielsa, avant de poursuivre. « Je les ai regardés contre Burnley, je pense que Burnley s'est fait voler un but. Cela semble parfois assez facile de marquer contre Leeds (pire défense de Premier League cette saison) mais au final, ce n’est jamais aussi facile que cela. Et dans le sens inverse, ils essaient toujours de sortir vite et de marquer autant de buts que possible » a analysé l’entraîneur britannique au micro de Sky Sports. Des éloges qui feront plaisir à Marcelo Bielsa, bien plus attentifs à ce que pensent ses pairs à son égard, plutôt que les journalistes.