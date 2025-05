PL ‍: Arsenal joue un mauvais tour à Liverpool

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

36e journée de Premier League :

Anfield.

Liverpool - Arsenal : 2 à 2.

Buts : Gakpo (20e) et Diaz (21e) pour Liverpool ; Martinelli (47e) et Merino (70e) pour Arsenal.

Expulsion : Merino (79e) pour Arsenal.

En arrachant ce nul, les Gunners de Mikel Arteta conservent leur rang de dauphin en Premier League, loin derrière le champion Liverpool. Mais Arsenal n’a plus que deux points d’avance sur Newcastle (3e) et trois sur Manchester City (4e) dans la course au podium, alors que le choc pour la 2e place se jouera la semaine prochaine entre les Gunners et les Magpies.