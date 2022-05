PL : A cause d'Abramovitch, Chelsea risque l'exclusion !

Alors que le processus de vente était très bien mené, la volte-face de Roman Abramovitch pourrait tout changer. L'oligarque russe réclame 1,8 milliard d'euros de dettes à son club, ce qui complique la vente et menace l'avenir des Blues en Premier League.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Chelsea souffre des relations de son propriétaire Roman Abramovitch. L'oligarque russe, proche de Vladimir Poutine, a été sanctionné par le gouvernement britannique comme toutes les plus grosses fortunes russes. Par effet de ricochet, c'est Chelsea qu'il détient depuis 2003 qui est touché. Restrictions sur la billetterie, menaces sur les prochains transferts entrants et sortants entre autres, le club londonien est directement impacté par les sanctions qui touchent son futur ex-propriétaire. En effet, devant cette situation inextricable, Roman Abramovitch avait décidé de mettre en vente son club en mars dernier.

Tout semblait se dérouler comme sur des roulettes depuis deux mois et le début de la procédure de rachat. Prêt à faire des concessions sur plusieurs points financiers, Roman Abramovitch voulait lâcher au plus vite les Blues. Toutefois, ces derniers jours, sa position a radicalement changé. Le point de discorde porte sur 1,8 milliard d'euros investis par Abramovitch dans son club. Un passif que le club londonien doit au Russe. S'il avait indiqué ne pas vouloir demander cet argent dans un premier temps, il veut maintenant qu'on lui rétribue cette somme alors que la vente est sur le point de se finaliser.

🚨 Chelsea could be excluded from the Premier League next season if they do not find a buyer before June 8.



(Source: Daily Mail) pic.twitter.com/ud8J75OtHx