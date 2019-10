PL : 9-0 à l’extérieur, une première en 131 ans

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Dans un match du vendredi soir qui n’est en général pas une affiche en Premier League, Leicester est allé s’imposer 9-0 sur la pelouse de Southampton.

Une expulsion rapide chez les Saints, et les buts se sont enchainés à une vitesse folle, avec déjà 5-0 à la pause. Ayozé Pérez et Jamie Vardy, avec un triplé chacun, se sont régalés pour cette victoire à l’ampleur historique. Les statisticiens sont formels, jamais une équipe ne s’était imposée sur un tel score en déplacement, et ce 9-0 rentre donc dans l’histoire du championnat anglais, qui possède tout de même 131 ans d’existence. De quoi faire le bonheur de Leicester, nouveau deuxième du championnat d’Angleterre en attendant le reste de la journée.