Phil Foden et sa mère, une baston qui fait tâche

Alors que Phil Foden et des membres de sa famille ont été frappés en marge du combat de boxe entre Amir Khan et Kell Brook, Manchester City a pris la défense de son joueur.

Phil Foden a vécu un week-end noir… Puisque samedi soir, dans la foulée de la défaite de son Manchester City contre Tottenham en Premier League (2-3), le milieu anglais s’est retrouvé au coeur d’une énorme bagarre. En effet, sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans la journée de dimanche, on peut voir que Foden a été pris au centre d’une altercation. Présent à l’AO Arena Manchester pour le combat de boxe entre les Anglais Amir Khan et Kell Brook, le joueur de 21 ans s’est effectivement fait agresser en compagnie de sa mère, qui semblait très véhémente, bien plus que tous les autres membres de l'altercation.

Un acte dénoncé par la direction de Manchester City. « Le club est au courant d'une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant Phil Foden et sa famille harcelés et maltraités. Nous sommes choqués et consternés par la nature des abus et des agressions qui ont suivi contre l'un des membres de la famille de Phil. Nous continuerons à apporter à Phil et à sa famille tout le soutien et l'assistance dont ils ont besoin », ont expliqué les Citizens sur Sky Sports.

La police du Grand Manchester ouvre une enquête

Alors que cette affaire a pris d’énormes proportions en Angleterre, où la vidéo a fait un gros buzz sur Twitter, la police du Grand Manchester s’est saisie de l’affaire. « GMP est au courant d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant une perturbation dans l'arène AO ​​lors de la nuit du 19 février 2022. Nous menons d'autres enquêtes sur les circonstances entourant l'incident », explique les forces de l’ordre, qui vont chercher à faire la lumière sur cette triste histoire. En attendant d’en savoir plus, Foden va tenter de se remettre la tête à l'endroit cette semaine en vue du match de Premier League contre Everton, le 26 février prochain.