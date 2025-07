Paul Pogba crache sur le mercato de Manchester United

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

Après l'avoir longuement poussé vers la sortie, Marcus Rashford est en passe de quitter Manchester United pour s'engager au FC Barcelone. Une décision que ne comprend absolument pas Paul Pogba.

Le mercato estival de Manchester United a une odeur de revanche. Après une saison catastrophique en tous points, ponctuée par une défaite en finale de la Ligue Europa, pourtant la dernière passerelle possible vers la Ligue des champions, les Red Devils ont bien l'intention de rectifier le titre en marge de la saison prochaine. Dans l'optique de refondre son secteur offensif, le club mancunien s'est déjà offert Matheus Cunha et Bryan Mbeumo pour un total de 155 millions d'euros à eux deux. Forcément, de tels recrutements en attaque poussent Marcus Rashford vers la sortie. Envoyé en prêt avec obligation d'achat au FC Barcelone, le natif de Manchester suscite l'émotion de Paul Pogba, son ancien coéquipier, lequel ne comprend pas du tout son départ.

Paul Pogba surpris par le départ de Marcus Rashford

Le retour de Pogba reporté, Monaco connait la réalité https://t.co/CaJTfJmhEd — Foot01.com (@Foot01_com) July 12, 2025

« Marcus Rashford à Barcelone ? C'est fou, mais je suis content pour lui parce qu'ils ont pris son numéro (Manchester United a donné le 10 à Matheus Cunha, ndlr). Manchester United perd un grand joueur. C'est dommage pour eux. Franchement, c'est super pour Barcelone. Je ne parle même pas de United, car ils ont recruté quelques nouveaux joueurs et le nouvel entraîneur veut faire son truc, j'imagine. Ruben Amorim ? Ce n'est pas vraiment sa faute. S'il ne croit pas en quelqu'un… Il doit gagner. S'il ne gagne pas, ils vont le virer », a jugé Paul Pogba, invité du stream de iShowSpeed.

Reste à voir si Manchester United a pris la bonne décision ou non. La seule réponse sera celle du terrain la saison prochaine. Quant à Paul Pogba, sa mission principale est de retrouver des sensations physiques et techniques pour refouler au plus vite les terrains de Ligue 1.