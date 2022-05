Patrice Evra allume Guardiola, la réponse vaut le détour

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Pep Guardiola a récemment échoué en Ligue des champions avec Manchester City. Un échec qui a provoqué les critiques franches et sincères de Patrice Evra.

Manchester City est tombé de haut en Ligue des champions face au Real Madrid. Globalement meilleurs que les Merengues, les hommes de Pep Guardiola n'ont pas su gérer leur fin de match, encaissant deux buts dans le temps additionnel avant de craquer définitivement lors des prolongations. Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui vécu par Chelsea et le PSG aux tours précédents. L'élimination de Manchester City, assez inattendue il faut le dire, a entraîné une vague de critiques envers les champions d'Angleterre et leur coach, Pep Guardiola. Patrice Evra en tête, lui qui déplorait le manque de maîtrise de City, comme le PSG. Selon l'ancien joueur de Manchester United, les Citizens sont une équipe traumatisée avec un entraîneur qui ne sait pas gérer les grosses individualités : « Il ne peut pas entraîner des joueurs avec de la personnalité. Il l'a fait au Barça mais pour contrôler tout le monde. Quand les choses tournent mal, il décide toujours ». Forcément, Pep Guardiola allait bien réagir un jour ou l'autre et c'est désormais chose faite.

Guardiola remet en place Evra

Just imagine what Pep Guardiola can do with Erling Haaland 😍 pic.twitter.com/MtlG5waADx — GOAL (@goal) May 10, 2022

Dans des propos relayés par le Daily Mail, Pep Guardiola répond en effet cash à la récente sortie de Patrice Evra. Fidèle à sa personnalité d'homme réfléchi, l'ancien coach du Barça a indiqué : « Peut-être que Patrice a raison ou peut-être qu'il a fait une bonne sortie pour retourner à Manchester United et aller travailler là-bas... J'ai eu des joueurs bons et incroyables lors de mon passé à Barcelone, au Bayern et à Manchester City. Je pourrais donner une bonne liste concernant les joueurs avec de la personnalité et du caractère. La plupart d'entre eux avait gagné la Coupe du monde, des Ligue des champions et des championnat. Patrice, si on était ensemble, je te montrerais la personnalité et le caractère de mes joueurs maintenant. » Si Manchester City ne gagnera pas la première Ligue des champions de son histoire cette saison, le club de Pep Guardiola peut toujours s'offrir la Premier League. Pour cela, il faudra battre les Wolves, West Ham et Aston Villa lors des trois derniers matchs à disputer.