OL ‍: Arnaqué par l’UEFA, Crystal Palace réagit

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Exclu de l’Europa League à cause de John Textor, qui a investi à l’OL et à Crystal Palace, le club de Premier League présidée par Steve Parish compte bien se battre contre l’UEFA.

Vendredi, l’UEFA a frappé fort en rétrogradant Crystal Palace de l’Europa League à la Conférence League. Si l’instance qui gère le football européen avait repoussé sa décision en attendant de savoir si l’OL allait être maintenu en L1 et pouvoir garder sa place en Europa League, l’UEFA n’a pas fait de sentiments. Pourtant au début du mois de juin, les dirigeants de Crystal Palace avaient fait le déplacement au siège de l'UEFA à Nyon pour plaider leur cause lors d’une audience devant l'instance de contrôle financier des clubs (ICFC). À l’issue de cette réunion, Steve Parish, John Textor, Josh Harris et David Blitzer semblaient être confiants par rapport au fait que le club de Selhurst Park allait avoir la capacité de respecter la réglementation sur la multipropriété. Mais alors que Textor, qui est propriétaire de l’OL et qui détient 43 % de Palace, a accéléré la vente de ses parts à Woody Johnson, l’UEFA n’a rien voulu entendre. La saison prochaine, Palace devrait donc disputer la Conférence League plutôt que l’Europa League, malgré sa victoire dans la FA Cup contre Manchester City. De quoi rendre fou Steve Parish.

« Peut-être que si nous n'avions pas été Crystal Palace… »

« Gagner à la loterie, aller au guichet et ne pas toucher le gros lot. C'est une incroyable parodie de justice. Nous ne faisons pas partie d'une organisation multi-clubs. Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a défendu le soutien aux petits clubs. Nous avons lutté ensemble contre la Super League parce que je voulais préserver ce rêve. Je ne voulais pas d'une compétition où des clubs comme le nôtre seraient exclus. Peut-être que si nous n'avions pas été Crystal Palace, si nous avions été un autre club, l'enquête de l'UEFA n'aurait même pas abouti à ce résultat », a balancé le président de Crystal Palace dans la presse anglaise.

En colère, Palace n'a pas encore confirmé son intention de faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport, mais cela sera sans doute fait dans les jours à venir. Tout simplement parce qu’il y a urgence, sachant que si Palace joue la Conférence League, les Eagles devront disputer les barrages dès le mois d’août. Autant dire que le chemin s’annonce périlleux pour Crystal Palace, surtout que l’UEFA est prête au combat, sachant qu’elle estime qu’il y a bien eu « une violation flagrante du règlement ». Loin de tout ce tumulte, l’OL peut donc s’estimer heureux d’être en L1 et de garder sa place en C3 alors que les Gones sont passés tout près d’une relégation en L2…