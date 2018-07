Jean-Michaël Seri s’est engagé à Fulham ce jeudi, pour l’un des transferts les plus inattendus de l’été.

Il y a un an, le milieu de terrain était ardemment courtisé par le FC Barcelone, avant d’être tout proche de rejoindre le PSG dans les derniers jours du mois d’août. Cela ne s’était pas fait et l’Ivoirien avait eu beaucoup de mal à digérer ce double échec, lançant sa saison de manière très modérée. Cet été, le Niçois se trouvait dans le viseur de plusieurs clubs, et notamment Chelsea. Mais c’est chez le voisin de Fulham que le milieu de terrain s’est finalement engagé, dans une histoire digne des « deadline day » du mercato.

Comme le raconte Manu Lonjon, journaliste spécialisé dans les transferts pour Yahoo, Seri était bien parti à Londres après son accord avec Chelsea, en attendant que les deux clubs en fassent de même. Mais les Blues n’ont jamais fait la proposition finale, laissant donc Nice annuler la transaction. Pendant 48 heures, Seri est resté dans la capitale anglaise. Suivi par Dortmund, le joueur espérait une offre de la part du Borussia, mais Fulham a profité de la présence du joueur pour faire un énorme forcing et le convaincre de signer, avec un gros salaire à la clé et une exposition importante en Premier League. Finalement, l’Eléphant a accepté l’offre des Cottagers, même s’il n’a pas spécialement affiché un large sourire sur les photos de sa signature, y compris dans le message indiquant qu'il était heureux de signer à Fulham...

🗣️ “I’m delighted to be here, it’s a new adventure that starts for me and I’m hoping it will all go well.” - Jean Michaël Seri 🇨🇮#FFC #SERIous pic.twitter.com/4xmLXIBmOy